16-річний нападник ковалівського Колоса Захарія Захарків зацікавив італійську Аталанту.

Про це повідомляє Sport.ua.

Бергамаски бачать потенціал у гравця і продовжать спостерігати за його подальшим прогресом.

Захарків у свої 16 років виглядає вже фізично сформованим гравцем, має хорошу антропометрію, добре працює з м'ячем, тобто, має всі якості, щоб вирости в сучасного нападника.

Цікаво, що Захарія вже в 15 років дебютував у чемпіонаті U-19. У поточному сезоні він провів за юнацьку команду Колоса вже 21 матч, у якому забив 4 голи.

Нагадаємо, Колос перервав свою тривалу невтішну серію в УПЛ завдяки виїзній перемозі над Ворсклою.