Юнацька збірна України зіграє у Турнірі розвитку УЄФА

Джерело - УАФ.

Юнацька збірна України з футболу U-16 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться в Таллінні, Естонія.

Тренер команди Юрій Мороз викликав 22 футболістів на змагання

Воротарі: Єгор Крапівін (Еспаньйол, Іспанія), Ігор Костенко (Бенфіка, Португалія).

Єгор Крапівін (Еспаньйол, Іспанія), Ігор Костенко (Бенфіка, Португалія). Захисники: Арсен Залипка, Олексій Піскун (обидва – Рух Львів), Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Бойко (Гент, Бельгія), Володимир Уманський (Ельче, Іспанія), Нікіта Мельник (Імолезе, Італія).

Арсен Залипка, Олексій Піскун (обидва – Рух Львів), Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Бойко (Гент, Бельгія), Володимир Уманський (Ельче, Іспанія), Нікіта Мельник (Імолезе, Італія). Півзахисники: Олександр Балакай (Шахтар Донецьк), Павло Люсін ("Динамо" Київ), Артем Корж (Дніпро-1 Дніпро), Мухаммад Джурабаєв, Володимир Шелепінський (обидва – Рух Львів), Ілля Кутья (Гайдук, Хорватія).

Олександр Балакай (Шахтар Донецьк), Павло Люсін ("Динамо" Київ), Артем Корж (Дніпро-1 Дніпро), Мухаммад Джурабаєв, Володимир Шелепінський (обидва – Рух Львів), Ілля Кутья (Гайдук, Хорватія). Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Олександр Кройтарь, Ролан Мустафаєв (обидва – Рух Львів), Артем Зубрій (Шахтар Донецьк), Ілля Меньшиков (Аустрія, Австрія), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія).

Матчі триватимуть з 23 по 28 квітня. Українці зіграють проти Естонії, Північної Ірландії та Люксембургу.

Розклад Турніру розвитку УЄФА-2024

23 квітня, 13:00. Україна – Північна Ірландія (13:00)

25 квітня, 18:00. Естонія – Україна

28 квітня, 11:00. Україна – Люксембург

Нагадаємо, що дівоча збірна України WU-16 з футболу виступає на Турнірі розвитку УЄФА, який відбувається в Боснії і Герцеговині. У першій грі українки обіграли суперниць зі Словенії (3:1).