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Захисник Тоттенгема пропустить Євро-2024

Сьогодні 20:32 67 0
Захисник Тоттенгема пропустить Євро-2024
#Дестіні Удоджі

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Італії та Тоттенгема Дестіні Удоджі пропустить приблизно три місяці через травму квадрицепса правої ноги. 

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Нещодавно футболіст переніс операцію. Італієць не тільки пропустить залишок клубного сезону, а й не допоможе збірній Італії на майбутньому Євро-2024, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

У нинішньому сезоні Удоджі провів за Тоттенгем 30 матчів у всіх турнірах. У них 21-річний італієць відзначився 2 голами і 3 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем влітку 2024 року планує підписати Судакова.

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