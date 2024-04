Захисник Тоттенгема пропустить Євро-2024

Захисник збірної Італії та Тоттенгема Дестіні Удоджі пропустить приблизно три місяці через травму квадрицепса правої ноги.

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Нещодавно футболіст переніс операцію. Італієць не тільки пропустить залишок клубного сезону, а й не допоможе збірній Італії на майбутньому Євро-2024, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

У нинішньому сезоні Удоджі провів за Тоттенгем 30 матчів у всіх турнірах. У них 21-річний італієць відзначився 2 голами і 3 результативними передачами.

🚨⚪️ Understand Destiny Udogie will also miss Euro 2024 with Italy due to injury.



Tottenham expect Udogie to be out for around three months. pic.twitter.com/vXauALeDiz