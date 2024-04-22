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Шевченко — про Леау: Він має тягнути команду, як це роблять чемпіони

Сьогодні 18:59 160 0
Шевченко — про Леау: Він має тягнути команду, як це роблять чемпіони
#Леау, #Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - MilanNews.it.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що нападник Мілана Рафаель Леау має покращувати свою гру, щоб тягнути команду до чемпіонств.

Слова очільника УАФ наводить портал MilanNews.it.

"Леау — великий талант. Йому бракує стабільності протягом сезону. Але його гра повинна покращуватися разом з особистістю та бажанням тягнути команду на своїх плечах, як це роблять чемпіони. Він має чудовий шлях, щоб продовжувати творити історію Мілана", — розповів Шевченко.

Раніше функціонер звернувся до гравців "россонері" напередодні дербі проти Інтера. Зазначимо, що Андрій Шевченко — найкращий бомбардир в історії міланського дербі. Свого часу українець забив у ворота одвічного суперника 14 голів — це на один м’яч більше, ніж у легендарного форварда Інтера Джузеппе Меацци.

Чергове дербі відбудеться сьогодні, 22 квітня. Початок зустрічі запланований на 21:45. Символічно, що саме в сьогоднішньому поєдинку Інтер може достроково виграти чемпіонат Італії — наразі "нерадзурі" випереджають другий Мілан на 14 очок, тож у разі перемоги стануть недосяжними для суперника.

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