Шевченко — про Леау: Він має тягнути команду, як це роблять чемпіони

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що нападник Мілана Рафаель Леау має покращувати свою гру, щоб тягнути команду до чемпіонств.

Слова очільника УАФ наводить портал MilanNews.it.

"Леау — великий талант. Йому бракує стабільності протягом сезону. Але його гра повинна покращуватися разом з особистістю та бажанням тягнути команду на своїх плечах, як це роблять чемпіони. Він має чудовий шлях, щоб продовжувати творити історію Мілана", — розповів Шевченко.

Раніше функціонер звернувся до гравців "россонері" напередодні дербі проти Інтера. Зазначимо, що Андрій Шевченко — найкращий бомбардир в історії міланського дербі. Свого часу українець забив у ворота одвічного суперника 14 голів — це на один м’яч більше, ніж у легендарного форварда Інтера Джузеппе Меацци.

Чергове дербі відбудеться сьогодні, 22 квітня. Початок зустрічі запланований на 21:45. Символічно, що саме в сьогоднішньому поєдинку Інтер може достроково виграти чемпіонат Італії — наразі "нерадзурі" випереджають другий Мілан на 14 очок, тож у разі перемоги стануть недосяжними для суперника.