Шевченко звернувся до гравців Мілана напередодні дербі проти Інтера

Джерело - Чемпіон.

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко побажав успіхів гравцям Мілана, які сьогодні, 22 квітня, проведуть матч 33 туру Серії А проти Інтера.

Легендарний нападник «россонері» звернувся до підопічних Стефано Піолі з мотиваційним повідомленням у своєму Instagram.

«Міланське дербі — завжди особливий матч для мене. Стільки спогадів та емоцій на полі, які я цього розу переживатиму здалеку, але з тією ж пристрастю, що і завжди. Удачі, хлопці… Зробіть все можливе для цих кольорів і наших неймовірних тіффозі. І з належною повагою до суперників, з тією ж повагою, яку я завжди виявляв», — написав Шевченко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Зазначимо, що Андрій Шевченко — найкращий бомбардир в історії міланського дербі. Свого часу українець забив у ворота одвічного суперника 14 голів — це на один м’яч більше, ніж у легендарного форварда Інтера Джузеппе Меацци.

Чергове дербі відбудеться сьогодні, 22 квітня. Початок зустрічі запланований на 21:45. Символічно, що саме в сьогоднішньому поєдинку Інтер може достроково виграти чемпіонат Італії — наразі «нерадзурі» випереджають другий Мілан на 14 очок, тож у разі перемоги стануть недосяжними для суперника.