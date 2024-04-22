Любенович: З такою грою у Миная є шанси залишитися в УПЛ

Футболісти Миная грою проти Руха у 25 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) показали, що мають шанси на збереження прописки в найвищому українському дивізіоні.

Про це повідомив наставник закарпатського клубу Желько Любенович.

"Дякую хлопцям за гру, вони показали, що є справжніми чоловіками. Гордий, що маю таких футболістів. Гарну гру показали з сильним суперником. Це дорогого вартує. Могли програти, могли й виграти. Але нічия є нічия – закономірний результат. Рухаємося далі

Минай втратив два очки чи набрав одне? Виходячи з того, що було на полі, і вони втратили два очки, і ми. Закономірна мирова, зважаючи на ті моменти, які були.

Як команда себе почуває після цієї нічиєї? У гравців взагалі немає сил ні радіти, нічого… витратили багато сил на полі. Сказав хлопцям, щоб забули про цей матч, підняли голову та йшли далі. З такою грою у нас є шанси залишитися в УПЛ", — сказав Любенович.