Сич: Рух втратив 3 очки в матчі проти Миная

Рух втратив перемогу над Минаєм у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Таку думку висловив захисник "жовто-чорних" Олексій Сич.

"Ми втратили 3 очка. Рух повністю контролював гру, мав багато гольових моментів. Такі нагоди слід реалізовувати, лише тоді можна розраховувати на позитивний результат. Звісно, частково така реалізація пояснюється відсутністю досвіду, втім це не виправдовує нас – ми мали надзвичайно багато моментів.

Минай у другій половині сезону дуже додав і це важкий суперник. Ця команда намагається заважати грати своєму опоненту, але гра нам вдавалась, тому дуже прикро, що не вдалося перемогти. Вважаю, що рахунок на табло не відображає те, що було на полі.

Попереду у нас п’ять матчів у яких ми маємо перемагати, аби здобути бажаний результат та й надалі боротись за місце у єврокубковій зоні", — сказав Сич.