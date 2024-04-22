Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1055
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1018
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 167
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 459
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2110
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 220
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 247
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 399391 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17717 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 602
Прямі трансляції

Сич: Рух втратив 3 очки в матчі проти Миная

Сич: Рух втратив 3 очки в матчі проти Миная
Сьогодні 18:35 62 0
Сич: Рух втратив 3 очки в матчі проти Миная
#Рух Львів, #Олексій Сич

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух втратив перемогу над Минаєм у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Таку думку висловив захисник "жовто-чорних" Олексій Сич.

"Ми втратили 3 очка. Рух повністю контролював гру, мав багато гольових моментів. Такі нагоди слід реалізовувати, лише тоді можна розраховувати на позитивний результат. Звісно, частково така реалізація пояснюється відсутністю досвіду, втім це не виправдовує нас – ми мали надзвичайно багато моментів. 

Минай у другій половині сезону дуже додав і це важкий суперник. Ця команда намагається заважати грати своєму опоненту, але гра нам вдавалась, тому дуже прикро, що не вдалося перемогти. Вважаю, що рахунок на табло не відображає те, що було на полі. 

Попереду у нас п’ять матчів у яких ми маємо перемагати, аби здобути бажаний результат та й надалі боротись за місце у єврокубковій зоні", — сказав Сич.

Нагадаємо, матч львів'ян з Минаєм завершився внічию (1:1).

Рух залишився на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 балом в активі. Наступний матч команда зіграє 27 квітня проти Вереса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17717 1
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8522
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99811
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2110
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399391 13
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 8748
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7003 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48679 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23874
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46601
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30888
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65371 1