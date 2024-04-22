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Вірт розкрив деталі контракту зі Звягелем

Сьогодні 17:53 116 0
Вірт розкрив деталі контракту зі Звягелем
#Юрій Вірт, #Звягель

Джерело - sport.ua.

Новопризначений тренер друголігового Звягеля Юрій Вірт підписав довгостроковий контракт з клубом.

Про це заявив сам фахівець у коментарі sport.ua.

"Коли мені зателефонував президент ФК Звягель Дмитро Костюк й поцікавився чи не погодився б я очолити цю команду, то довго не розмірковував. Після приїзду на Житомирщину вже через кілька годин було погоджено всі деталі контракту, звичайно, після того, як я познайомився з умовами для тренувань.

На який строк підписав контракт? На три роки", — сказав Вірт.

Наразі Звягель серйозно претендує на підвищення у класі. Клуб займає другу сходинку у Другій лізі та поступаються лідеру ЮКСА лиш за додатковими показниками, маючи одну гру у запасі.

Нагадаємо, колишній вінгер Дніпра Андрій Блізніченко став гравцем Звягеля. 

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