Вірт розкрив деталі контракту зі Звягелем

Джерело - sport.ua.
Новопризначений тренер друголігового Звягеля Юрій Вірт підписав довгостроковий контракт з клубом.
Про це заявив сам фахівець у коментарі sport.ua.
"Коли мені зателефонував президент ФК Звягель Дмитро Костюк й поцікавився чи не погодився б я очолити цю команду, то довго не розмірковував. Після приїзду на Житомирщину вже через кілька годин було погоджено всі деталі контракту, звичайно, після того, як я познайомився з умовами для тренувань.
На який строк підписав контракт? На три роки", — сказав Вірт.
Наразі Звягель серйозно претендує на підвищення у класі. Клуб займає другу сходинку у Другій лізі та поступаються лідеру ЮКСА лиш за додатковими показниками, маючи одну гру у запасі.
Нагадаємо, колишній вінгер Дніпра Андрій Блізніченко став гравцем Звягеля.