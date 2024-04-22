Вірт розкрив деталі контракту зі Звягелем

Новопризначений тренер друголігового Звягеля Юрій Вірт підписав довгостроковий контракт з клубом.

Про це заявив сам фахівець у коментарі sport.ua.

"Коли мені зателефонував президент ФК Звягель Дмитро Костюк й поцікавився чи не погодився б я очолити цю команду, то довго не розмірковував. Після приїзду на Житомирщину вже через кілька годин було погоджено всі деталі контракту, звичайно, після того, як я познайомився з умовами для тренувань.

На який строк підписав контракт? На три роки", — сказав Вірт.