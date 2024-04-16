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07.04.2024 07:40 1129

Андрій Блізніченко перейшов у клуб з рідного міста

Сьогодні 14:05 141 0
Андрій Блізніченко перейшов у клуб з рідного міста
#Андрій Блізніченко, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Дніпра Андрій Блізніченко став гравцем Звягеля. 

Про це клуб оголосив у своєму Facebook. 

29-річний Блізніченко починав професійну кар’єру в Дніпрі. Андрій тоді подавав великі надії, але травми завадили йому повністю розкрити свій потенціал. Після того виступав у складі Карабюкспора, Шерифа, Інгульця та Вереса. З січня цього року перебував без клубу. 

Після 20 зіграних турів Звягель посідає друге місце в турнірній таблиці Другої ліги. Були чутки, що команду очолить Володимир Шаран, але пізніше екстренер Олександрії та Миная заявив, що йому не вдалося домовитися з клубом. 

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