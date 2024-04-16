Андрій Блізніченко перейшов у клуб з рідного міста

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Дніпра Андрій Блізніченко став гравцем Звягеля.

Про це клуб оголосив у своєму Facebook.

29-річний Блізніченко починав професійну кар’єру в Дніпрі. Андрій тоді подавав великі надії, але травми завадили йому повністю розкрити свій потенціал. Після того виступав у складі Карабюкспора, Шерифа, Інгульця та Вереса. З січня цього року перебував без клубу.

Після 20 зіграних турів Звягель посідає друге місце в турнірній таблиці Другої ліги. Були чутки, що команду очолить Володимир Шаран, але пізніше екстренер Олександрії та Миная заявив, що йому не вдалося домовитися з клубом.