Легедарний захисник заявив, що готовий безплатно тренувати Наполі

Джерело - TUTTOmercatoWEB.
Володар "Золотого м’яча-2006" Фабіо Каннаваро готовий працювати в Наполі на безоплатній основі.
Слова колишнього захисника збірної Італії цитує TUTTOmercatoWEB.
"Я б тренував Наполі безплатно, це мрія всіх тренерів. Не думаю, що мене не було в списку кандидатів через брак досвіду. Багато людей не поважають досвід, який я отримав у Китаї, але я тренер і хочу працювати. Я повернувся до Італії два роки тому і продовжую вчитися, тому що тренерство – це те, чим я хочу займатися.
Проблема Наполі в цьому сезоні полягає в тому, що було надто багато змін і гравцям довелося засвоювати надто багато різних тактичних ідей. Цілком природно, що вони трохи заплуталися. Проти Аталанти цими вихідними вони матимуть останній шанс повернутися до боротьби за місце в Лізі чемпіонів", - сказав Каннаваро.
Зазначимо, що Фабіо починав свою ігрову кар’єру саме в Наполі. Також він грав за Парму, Інтер, Ювентус, Реал та Аль-Ахлі. В якості тренера Каннаваро працював з Беневенто, збірною Китаю, Гуанчжоу Евергранд і ще кількома китайськими командами.