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Легедарний захисник заявив, що готовий безплатно тренувати Наполі

Сьогодні 14:01 95 0
Легедарний захисник заявив, що готовий безплатно тренувати Наполі
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фабіо Каннаваро

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Володар "Золотого м’яча-2006" Фабіо Каннаваро готовий працювати в Наполі на безоплатній основі. 

Слова колишнього захисника збірної Італії цитує TUTTOmercatoWEB. 

"Я б тренував Наполі безплатно, це мрія всіх тренерів. Не думаю, що мене не було в списку кандидатів через брак досвіду. Багато людей не поважають досвід, який я отримав у Китаї, але я тренер і хочу працювати. Я повернувся до Італії два роки тому і продовжую вчитися, тому що тренерство – це те, чим я хочу займатися.

Проблема Наполі в цьому сезоні полягає в тому, що було надто багато змін і гравцям довелося засвоювати надто багато різних тактичних ідей. Цілком природно, що вони трохи заплуталися. Проти Аталанти цими вихідними вони матимуть останній шанс повернутися до боротьби за місце в Лізі чемпіонів", - сказав Каннаваро. 

Зазначимо, що Фабіо починав свою ігрову кар’єру саме в Наполі. Також він грав за Парму, Інтер, Ювентус, Реал та Аль-Ахлі. В якості тренера Каннаваро працював з Беневенто, збірною Китаю, Гуанчжоу Евергранд і ще кількома китайськими командами. 

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