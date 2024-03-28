Легедарний захисник заявив, що готовий безплатно тренувати Наполі

Володар "Золотого м’яча-2006" Фабіо Каннаваро готовий працювати в Наполі на безоплатній основі.

Слова колишнього захисника збірної Італії цитує TUTTOmercatoWEB.

"Я б тренував Наполі безплатно, це мрія всіх тренерів. Не думаю, що мене не було в списку кандидатів через брак досвіду. Багато людей не поважають досвід, який я отримав у Китаї, але я тренер і хочу працювати. Я повернувся до Італії два роки тому і продовжую вчитися, тому що тренерство – це те, чим я хочу займатися.