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Дівоча збірна України виграла турнір УЄФА в Боснії і Герцеговині

Сьогодні 15:20 105 0
Дівоча збірна України виграла турнір УЄФА в Боснії і Герцеговині
Фото - УАФ

Джерело - УАФ.

Дівоча збірна України WU-16 виграла турнір розвитку УЄФА, який відбувся у Боснії і Герцеговині.

В останньому матчі змагань українки здолали господарок турніру з рахунком 3:2. У попередніх іграх українки обіграли Словенію (3:1) та Північну Македонію (4:0).

Завдяки трьом перемогам "синьо-жовті" стали переможницями змагань.

Турнір розвитку УЄФА серед дівочих збірних WU-16
3 тур, 22 квітня

Боснія і Герцеговина (WU-16) — Україна (WU-16) 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Леспух, 1:1 - 15 (пен), 1:2 - 23 Леспух, 1:3 - 90+2 Куць

Україна (WU-16): Соловйова, Бєлкіна, Дерев'янко, Осадча, Деркач, Іванченко, Купцова (Рубан, 84), Олійниченко (Куць, 84), Казіна, Жукова (Піпченко, 60), Леспух.

Нагадаємо, команда України WU-17 поступилась Іспанії у другому турі відбору Євро-2024.

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