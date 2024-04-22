Металіст 1925 та Оболонь оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зустрінеться з Оболонню у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук, Юсов, Гармаш, Габелок (к), Жичиков, Імереков, Фарина, Юрченко, Сидоров

Оболонь: Федорівський (к), Осман, Дубко, Приймак, Лук'янчук, Грисьо, Черненко, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопір

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на УПЛ ТБ.

Напередодні Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся.