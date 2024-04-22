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Володар Золотого м’яча-2006 очолить Удінезе

Сьогодні 10:40 114 0
Володар Золотого м’яча-2006 очолить Удінезе
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фабіо Каннаваро

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Легедарний захисник збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 Фабіо Каннаваро стане новим головним тренером Удінезе. 

Про це повідомляє Ніколо Скіра. 

На посаді наставника фріульців Каннаваро замінить Габріеле Чоффі, якого мають звільнити вже найближчим часом. Офіційне оголошення про призначення Фабіо також очікується сьогодні, 22 квітня. 

Зазначимо, що для Каннаваро Удінезе стане першим досвідом роботи в ролі головного тренера клубу Серії А. До цього 50-річний італієць працював з кількома китайськими командами, саудівським Аль-Насром. У сезоні-2022/23 "Канна" тренував Беневенто, який виступає в Серії B.

Нещодавно легендарний ексзахисник збірної Італії заявив, що готовий працювати тренером навіть на безоплатній основі, якщо його покличуть у Наполі. 

Після 32 турів Удінезе посідає рятівне 17-те місце, маючи рівну кількість очок з 18-м Фрозіноне. У попередньому матчі "маленькі зебри" були близьки до виїзної нічиєї з Вероною, але пропустили в компенсований час до другого тайму та повернулися додому без очок. 

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