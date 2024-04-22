Рома прийме Болонью, «россонері» та «нерадзурі» зійдуться в потенційно чемпіонському дербі Інтера: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 22 квітня, в Серії А відбудуться два заключні матчі 33 туру.

Рома та Болонья проведуть принципову зустріч за місце у чільній четвірці чемпіонату Італії. У разі перемоги римляни обійдуть сенсаційну команду Тіаго Мотти за втраченими очками.

А Мілан та Інтер зійдуться в черговому міланському дербі. Символічно, що саме в сьогоднішньому поєдинку "нерадзурі" можуть достроково виграти чемпіонат Італії — наразі вони випереджають другий Мілан на 14 очок, тож у разі перемоги стануть недосяжними для суперника.

Розклад матчів 33 туру Серії А на 22 квітня

19:30 Рома — Болонья

21:45 Мілан — Інтер

Нагадаємо, напередодні Лечче на виїзді розгромив Сассуоло, Фіорентина дотисла Салернітану, а Монца вдома поступилася Аталанті. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня можна переглянути за цим посиланням.