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Ти й****а легенда: Беллінгем у захваті від гри партнера в Ель Класіко

Сьогодні 09:00 307 0
Ти й****а легенда: Беллінгем у захваті від гри партнера в Ель Класіко
#Барселона, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Реала Джуд Беллінгем вражений грою Лукаса Васкеса в Ель-Класіко. 

Джуд лаконічно прокоментував виступ 32-річного захисника у своєму X (Twitter). 

«Лукас Васкес, ти й****а легенда», — написав Беллінгем. 

Зазначимо, що Васкес долучився до всіх гольових атак Реала: спершу заробив на собі пенальті, потім забив сам, замкнувши простріл від Вінісіуса Жуніора, а вже в компенсований час саме його передача на Беллінгема принесла «вершковим» знакову перемогу. 

Численні статистичні ресурси визнали Лукаса найкращим гравцем Ель-Класіко. Зазначимо, що цього сезону він взяв участь у 32 матчах Реала, відзначившись двома голами та п’ятьма асистами. 

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