Ти й****а легенда: Беллінгем у захваті від гри партнера в Ель Класіко

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Реала Джуд Беллінгем вражений грою Лукаса Васкеса в Ель-Класіко.

Джуд лаконічно прокоментував виступ 32-річного захисника у своєму X (Twitter).

«Лукас Васкес, ти й****а легенда», — написав Беллінгем.

Lucas Vazquez you fucking legend. — Jude Bellingham (@BellinghamJude) April 21, 2024

Зазначимо, що Васкес долучився до всіх гольових атак Реала: спершу заробив на собі пенальті, потім забив сам, замкнувши простріл від Вінісіуса Жуніора, а вже в компенсований час саме його передача на Беллінгема принесла «вершковим» знакову перемогу.

Численні статистичні ресурси визнали Лукаса найкращим гравцем Ель-Класіко. Зазначимо, що цього сезону він взяв участь у 32 матчах Реала, відзначившись двома голами та п’ятьма асистами.