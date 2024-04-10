Екстренер Шахтаря може очолити клуб АПЛ

Джерело - Inews.

Колишній тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека — головний претендент на посаду наставника Вест Гема.

Про це повідомляє Inews.

Як повідомляє джерело, керівництво "молотобійців" вже контактувало з португальським спеціалістом минулого літа, проте вирішило залишити Девіда Мойєса ще на один сезон.

Зазначається, що Вест Гему подобається атакувальний стиль команд Фонсеки, і сам наставник неодноразово заявляв, що хотів би тренувати в Англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що фахівець може очолити Ліон. Також в його послугах зацікавлений Марсель.

Наразі португалець очолює Лілль і посідає з командою 4 місце в турнірній таблиці Ліги 1. Напередодні підопічні Фонсеки здолали Марсель у 28 турі французького чемпіонату.