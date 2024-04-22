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Це ганьба для світу футболу: тер Стеген спалахнув гнівом після Ель Класіко

Сьогодні 07:05 310 0
Це ганьба для світу футболу: тер Стеген спалахнув гнівом після Ель Класіко
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #тер Стеген

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Стеген розлючений тим, що в Ла Лізі досі не впроваджено автоматичну систему фіксації голу. На думку німецького голкіпера, у вчорашньому Ель Класіко ця система мала б зарахувати гол Ламіна Ямала у ворота Реала. 

Слова тер Стегена цитує інсайдер Фабріціо Романо. 

"Це ганьба для світу футболу. Чому немає автоматичної системи фіксації голу? У цій індустрії крутиться багато грошей, але їх не вистачає на найважливішу річ. Це просто ганьба", — сказав тер Стеген. 

В середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Андрій Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від голу. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч. 

У підсумку Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:1 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема. 

Зазначимо, що проти впровадження системи автоматичної фіксації голу виступає президент Ла Ліги Хав’єр Тебас. 

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