Це ганьба для світу футболу: тер Стеген спалахнув гнівом після Ель Класіко

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Стеген розлючений тим, що в Ла Лізі досі не впроваджено автоматичну систему фіксації голу. На думку німецького голкіпера, у вчорашньому Ель Класіко ця система мала б зарахувати гол Ламіна Ямала у ворота Реала.

Слова тер Стегена цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Це ганьба для світу футболу. Чому немає автоматичної системи фіксації голу? У цій індустрії крутиться багато грошей, але їх не вистачає на найважливішу річ. Це просто ганьба", — сказав тер Стеген.

В середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Андрій Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від голу. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч.

У підсумку Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:1 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема.

Зазначимо, що проти впровадження системи автоматичної фіксації голу виступає президент Ла Ліги Хав’єр Тебас.