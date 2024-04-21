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Лунін на Ель-Класіко: Анчелотті оголосив стартовий склад на матч з Барселоною

Сьогодні 20:50 227 0
Лунін на Ель-Класіко: Анчелотті оголосив стартовий склад на матч з Барселоною
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на поєдинок 32 туру іспанської Ла Ліги проти Барселони. Український воротар Андрій Лунін вийде в основі "вершкових" на Ель-Класіко.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

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У разі перемоги підопічні Карло Анчелотті випереджатимуть найближчого переслідувача у боротьбі за чемпіонство на 11 балів, а якщо переможе каталонський клуб, то він скоротить відставання до 5 очок.

Нагадаємо Реал завдяки відмінній грі українського воротаря Андрія Луніна в серії пенальті переміг англійський Манчестер Сіті після нічиєї в першій грі

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