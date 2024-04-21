Лілль обіграв Страсбур, Реймс програв Монпельє: результати матчів Ліги 1

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося 3 поєдинки. Лілль здобув перемогу над Страсбуром, а Реймс зазнав поразки від Монпельє.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

30 тур, 21 квітня

Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)



Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі

Гавр — Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе

Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Девід

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:

18:05 Брест — Монако

20:00 Тулуза — Марсель

22:00 ПСЖ — Ліон

Нагадаємо, раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.