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Лілль обіграв Страсбур, Реймс програв Монпельє: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 18:55 111 0
Лілль обіграв Страсбур, Реймс програв Монпельє: результати матчів Ліги 1

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося 3 поєдинки. Лілль здобув перемогу над Страсбуром, а Реймс зазнав поразки від Монпельє.

Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня

Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі

Гавр — Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе

Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Девід

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:

  • 18:05 Брест — Монако
  • 20:00 Тулуза — Марсель
  • 22:00 ПСЖ — Ліон

Нагадаємо, раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.

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