Лілль обіграв Страсбур, Реймс програв Монпельє: результати матчів Ліги 1

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося 3 поєдинки. Лілль здобув перемогу над Страсбуром, а Реймс зазнав поразки від Монпельє.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня
Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі
Гавр — Мец 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе
Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 12 Девід
Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:
- 18:05 Брест — Монако
- 20:00 Тулуза — Марсель
- 22:00 ПСЖ — Ліон
Нагадаємо, раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.