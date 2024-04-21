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Брест програв Монако, Монпельє переміг Реймс: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 22:13 243 0
Брест програв Монако, Монпельє переміг Реймс: результати матчів Ліги 1
#Брест, #Ліон, #Марсель, #Мец, #Монако, #ПСЖ, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося п'ять поєдинків. 

Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня

Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі

Гавр — Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе

Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Девід

Брест — Монако 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Закарія, 0:2 - 48 Мінаміно

Тулуза — Марсель 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Онана, 1:1 - 45+1 Ніколайсен, 2:1 - 82 Гбоо, 2:2 - 90+6 Мумбанья

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч у Лізі 1:

  • 22:00 ПСЖ — Ліон

Нагадаємо, раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.

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