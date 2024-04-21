Брест програв Монако, Монпельє переміг Реймс: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося п'ять поєдинків.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня
Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі
Гавр — Мец 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе
Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 12 Девід
Брест — Монако 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Закарія, 0:2 - 48 Мінаміно
Тулуза — Марсель 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 38 Онана, 1:1 - 45+1 Ніколайсен, 2:1 - 82 Гбоо, 2:2 - 90+6 Мумбанья
Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч у Лізі 1:
- 22:00 ПСЖ — Ліон
Нагадаємо, раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.