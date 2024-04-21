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Хетафе та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 18:12 82 0
Хетафе та Реал Сосьєдад не визначили сильнішого: результати матчів Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У межах 32 туру іспанської Ла Ліги відбулася одна зустріч. Хетафе та Реал Сосьєдад зіграли внічию.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
32 тур, 21 квітня

Хетафе — Реал Сосьєдад 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Барренечеа, 1:1 - 29 Латаса

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Ла Лізі:

  • 17:15 Альмерія — Вільярреал
  • 19:30 Алавес — Атлетико Мадрид
  • 22:00 Реал Мадрид — Барселона

Нагадаємо, напередодні Жирона з голом Артема Довбика розгромила Кадіс, а Атлетик зіграв унічию з Гранадою.

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