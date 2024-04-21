Джерело - Чемпіон.

21 квітня в межах 32 туру іспанської Ла Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

32 тур, 21 квітня

Хетафе — Реал Сосьєдад 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Барренечеа, 1:1 - 29 Латаса

Альмерія - Вільярреал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Ахомаш, 1:1 - 30 Лосано, 1:2 - 90+3 Серлот

Алавес - Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Бенавідес, 2:0 - Ріоха

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч у Ла Лізі:

22:00 Реал Мадрид — Барселона

Нагадаємо, напередодні Жирона з голом Артема Довбика розгромила Кадіс, а Атлетик зіграв унічию з Гранадою.