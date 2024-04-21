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Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Сьогодні 16:34 103 0
Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А
#Лечче, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру італійської Серії А відбувся один поєдинок. Сассуоло розгромно поступився Лечче.

Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 21 квітня

Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

  • 16:00 Торіно — Фрозіноне
  • 19:00 Салернітана — Фіорентина
  • 21:45 Монца — Аталанта

Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.

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