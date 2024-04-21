Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру італійської Серії А відбувся один поєдинок. Сассуоло розгромно поступився Лечче.

Чемпіонат Італії — Серія А

33 тур, 21 квітня

Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Торіно — Фрозіноне

19:00 Салернітана — Фіорентина

21:45 Монца — Аталанта

Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.