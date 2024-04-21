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Фіорентина перемогла Салернітану, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Сьогодні 21:01 278 0
Фіорентина перемогла Салернітану, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А
#Лечче, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

21 квітня в межах 33 туру італійської Серії А Сассуоло розгромно поступився Лечче, Торіно зіграв внічию з Фрозіноне, а Фіорентина перемогла Салернітану,

Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 21 квітня

Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі

Торіно — Фрозіноне 0:0

Салернітана - Фіорентина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Куаме, 0:2 - 90+5 Іконе

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч у Серії А:

  • 21:45 Монца — Аталанта

Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.

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