Фіорентина перемогла Салернітану, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
21 квітня в межах 33 туру італійської Серії А Сассуоло розгромно поступився Лечче, Торіно зіграв внічию з Фрозіноне, а Фіорентина перемогла Салернітану,
Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 21 квітня
Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі
Торіно — Фрозіноне 0:0
Салернітана - Фіорентина 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Куаме, 0:2 - 90+5 Іконе
Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч у Серії А:
- 21:45 Монца — Аталанта
Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.