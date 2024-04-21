Миколенко потрапив у старт Евертона на ключовий матч з прямим конкурентом у боротьбі за виживання

Джерело - Чемпіон.

Евертон оголосив стартовий склад на матч 34 туру чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест.

Як і в переважній більшості матчів цього сезону, український захисник Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин.

Зазначимо, що Миколенко та компанія посідають 16 місце та відірвалися від зони вильоту лише на два очка. Перемога дозволить «ірискам» отримати гандикап від 18-го Лутона в 5 балів, тоді як поразка лише загострить боротьбу за виживання в Англійській Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, в попередньому турі команда Шона Дайча зазнала нищівної поразки у виїзному матчі з Челсі.