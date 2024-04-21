Миколенко потрапив у старт Евертона на ключовий матч з прямим конкурентом у боротьбі за виживання

Джерело - Чемпіон.
Евертон оголосив стартовий склад на матч 34 туру чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест.
Як і в переважній більшості матчів цього сезону, український захисник Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин.
Today's Toffees to face Forest. COYB! 🔵 pic.twitter.com/2P6xXNGdcM— Everton (@Everton) April 21, 2024
Зазначимо, що Миколенко та компанія посідають 16 місце та відірвалися від зони вильоту лише на два очка. Перемога дозволить «ірискам» отримати гандикап від 18-го Лутона в 5 балів, тоді як поразка лише загострить боротьбу за виживання в Англійській Прем’єр-лізі.
Нагадаємо, в попередньому турі команда Шона Дайча зазнала нищівної поразки у виїзному матчі з Челсі.