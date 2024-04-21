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Баранка відхрестився від скандального друга Мілевського

Сьогодні 15:18 108 0
Баранка відхрестився від скандального друга Мілевського
#Франческо Баранка

Джерело - Tribuna.com.

Колишній голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка запевнив, що ніколи не спілкувався з Сергієм Третьяком. Зазначимо, що Третьяк, який став відомим завдяки дружбі з Артемом Мілевським і підозрюється в підкупі двох гравців Миная, раніше розповів, що Баранка консультувався з ним щодо договірних матчів. 

Про відсутніть будь-яких зв’язків зі скандальним другом Артема Мілевського Франческо заявив у коментарі Tribuna.com. 

"Я ніколи не був на дискотеці за весь свій час в Києві. Я не знаю цю людину та ніколи не переписувався з ним, просячи поради. Я ніколи у своєму житті не говорив з цією людиною. У минулому могло статися так, що хтось попросив мене сфотографуватися, особливо в перші роки", — сказав Баранка. 

Нагадаємо, Сергій Третьяк відкидає будь-які звинувачення у спробі підкупу гравців двох Миная. На його думку, "серйозні люди" намагаються використати цей скандал, щоб завадити йому виграти вибори мера Києва у 2028 році. 

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