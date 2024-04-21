Баранка відхрестився від скандального друга Мілевського

Колишній голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка запевнив, що ніколи не спілкувався з Сергієм Третьяком. Зазначимо, що Третьяк, який став відомим завдяки дружбі з Артемом Мілевським і підозрюється в підкупі двох гравців Миная, раніше розповів, що Баранка консультувався з ним щодо договірних матчів.

Про відсутніть будь-яких зв’язків зі скандальним другом Артема Мілевського Франческо заявив у коментарі Tribuna.com.

"Я ніколи не був на дискотеці за весь свій час в Києві. Я не знаю цю людину та ніколи не переписувався з ним, просячи поради. Я ніколи у своєму житті не говорив з цією людиною. У минулому могло статися так, що хтось попросив мене сфотографуватися, особливо в перші роки", — сказав Баранка.