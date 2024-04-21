Звягель впевнено переміг Карпати-2, ЮКСА знищила Рух-2: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбулося два матчі 25 туру Другої ліги України з футболу. Звягель впевнено переміг Карпати-2, а ЮКСА розгромила Рух-2.
Чемпіонат України — Друга ліга
25 тур, 21 квітня
Звягель — Карпати-2 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 38 Льюїс, 2:0 - 43 Морговський
ЮКСА — Рух-2 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Гехейра, 2:0 - 29 Гехейра, 3:0 - 54 Гоуларт, 4:0 - 8- Євдокимов
Також сьогодні Дружба Мирівка мала зіграти проти МФК Металург-2, але запорізький клуб знявся з чемпіонату.
Нагадаємо, у минулому турі ЮКСА декласувала Кудрівку, а друга команда Карпат перемогла Тростянець.