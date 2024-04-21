Головне
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Сьогодні 15:18 4310
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
Сьогодні 16:29 207
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Сьогодні 15:37 2419
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Сьогодні 14:06 411
Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку
Сьогодні 13:21 3384
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:56 1384
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:53 4047
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 17907
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 19220
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 1276 3
Прямі трансляції
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 14:14 874 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:09 580
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 560
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 1006
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 550

Звягель впевнено переміг Карпати-2, ЮКСА знищила Рух-2: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 17:18 264 0
Звягель впевнено переміг Карпати-2, ЮКСА знищила Рух-2: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Звягель, #ФК ЮКСА, #Карпати-2, #Рух-2

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбулося два матчі 25 туру Другої ліги України з футболу. Звягель впевнено переміг Карпати-2, а ЮКСА розгромила Рух-2.

Чемпіонат України — Друга ліга
25 тур, 21 квітня

Звягель — Карпати-2 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Льюїс, 2:0 - 43 Морговський

ЮКСА — Рух-2 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Гехейра, 2:0 - 29 Гехейра, 3:0 - 54 Гоуларт, 4:0 - 8- Євдокимов

Також сьогодні Дружба Мирівка мала зіграти проти МФК Металург-2, але запорізький клуб знявся з чемпіонату.

Нагадаємо, у минулому турі ЮКСА декласувала Кудрівку, а друга команда Карпат перемогла Тростянець.

Коментарі ()
Популярне зараз
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 11580 3
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 14300 2
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 19220
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 10208 2
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 17907
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 20287
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99394
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40186
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340313 9
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65949
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12016
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30280