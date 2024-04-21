Звягель впевнено переміг Карпати-2: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбувся один матч 25 туру Другої ліги України з футболу.
Звягель впевнено переміг Карпати-2, відзначившись двічі вже у першому таймі.
Чемпіонат України — Друга ліга
25 тур, 21 квітня
Звягель — Карпати-2 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 38 Льюїс, 2:0 - 43 Морговський
21 квітня відбудеться ще 1 матч Другої ліги України:
- 15:00 ЮКСА — Рух-2
Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі ПФЛ.
Також сьогодні Дружба Мирівка мала зіграти проти МФК Металург-2, але запорізький клуб знявся з чемпіонату.
Нагадаємо, у минулому турі ЮКСА декласувала Кудрівку, а друга команда Карпат перемогла Тростянець.