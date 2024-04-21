Звягель впевнено переміг Карпати-2: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбувся один матч 25 туру Другої ліги України з футболу.

Звягель впевнено переміг Карпати-2, відзначившись двічі вже у першому таймі.

Чемпіонат України — Друга ліга

25 тур, 21 квітня

Звягель — Карпати-2 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Льюїс, 2:0 - 43 Морговський

21 квітня відбудеться ще 1 матч Другої ліги України:

15:00 ЮКСА — Рух-2

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі ПФЛ.

Також сьогодні Дружба Мирівка мала зіграти проти МФК Металург-2, але запорізький клуб знявся з чемпіонату.

Нагадаємо, у минулому турі ЮКСА декласувала Кудрівку, а друга команда Карпат перемогла Тростянець.