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Верес та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Сьогодні 12:07 80 0
Верес та Дніпро-1 визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ
#Верес, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес та Дніпро-1 оголосили стартові склади на матч 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок розпочнеться о 13:00, пряма трансляція доступна на каналі УПЛ-ТБ.

Стартові склади

Верес: Когут, Балан, Шевченко, Курко, Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал, Яго, Дахновський, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Сміян, Вовченко, Мельник, Гакман, Кльоц, Кухарук, Годя, Морозко, Шарай, Шестаков, Банада.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко, Очеретько, Лєднєв, Горбунов, Танчик, Гуцуляк.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Гаджиєв, Мельниченко, Баденко, Шолупець, Пасіч.

Нагадаємо, напередодні Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем, а Колос здолав полтавську Ворсклу і перервав 6-матчеву безвиграшну серію.

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