Реал прийме Барселону, Атлетико зіграє з Алавесом: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, у межах 32 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Зокрема, мадридський Реал вдома зіграє проти Барселони. У разі перемоги підопічні Анчелотті випереджатимуть найближчого переслідувача у боротьбі за чемпіонство на 11 балів, а якщо переможе каталонський клуб, то він скоротить відставання від "гранатових" до 5 очок.

Також Атлетико Мадрид проведе поєдинок на виїзді проти Алавеса. У разі поразки команда Дієго Сімеоне впритул наблизить до себе Атлетик з Більбао і відпустить третю Жирону на 7 балів.

Розклад матчів 32 туру Ла Ліги на 21 квітня

15:00 Хетафе — Реал Сосьєдад

17:15 Альмерія — Вільярреал

19:30 Алавес — Атлетико Мадрид

22:00 Реал Мадрид — Барселона

Нагадаємо, напередодні Жирона з голом Артема Довбика розгромила Кадіс, а Атлетик зіграв унічию з Гранадою.