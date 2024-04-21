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Реал прийме Барселону, Атлетико зіграє з Алавесом: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 10:11 91 0
Реал прийме Барселону, Атлетико зіграє з Алавесом: розклад матчів Ла Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Барселона, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, у межах 32 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Зокрема, мадридський Реал вдома зіграє проти Барселони. У разі перемоги підопічні Анчелотті випереджатимуть найближчого переслідувача у боротьбі за чемпіонство на 11 балів, а якщо переможе каталонський клуб, то він скоротить відставання від "гранатових" до 5 очок.

Також Атлетико Мадрид проведе поєдинок на виїзді проти Алавеса. У разі поразки команда Дієго Сімеоне впритул наблизить до себе Атлетик з Більбао і відпустить третю Жирону на 7 балів.

Розклад матчів 32 туру Ла Ліги на 21 квітня

  • 15:00 Хетафе — Реал Сосьєдад
  • 17:15 Альмерія — Вільярреал
  • 19:30 Алавес — Атлетико Мадрид
  • 22:00 Реал Мадрид — Барселона

Нагадаємо, напередодні Жирона з голом Артема Довбика розгромила Кадіс, а Атлетик зіграв унічию з Гранадою.

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