Головне
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:56 8067 1
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:07 4570
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
Вчора 21:43 3273 1
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
Вчора 21:18 370
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
Вчора 21:12 755
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
Вчора 20:13 251
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу
Вчора 18:40 8429 1
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Вчора 17:55 12127 2
Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем у 25 турі УПЛ
Вчора 17:43 2853
Кохан із рекордом сезону завоював срібло на турнірі "золотого рівня"
Вчора 17:39 3482 1
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
19.04.2024 05:30 267
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 289
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2350
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 860
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 842

Ренн розгромив Нант, Ланс мінімально переграв Клермон: результати матчів 30 туру Ліги 1

Сьогодні 00:30 275 0
Ренн розгромив Нант, Ланс мінімально переграв Клермон: результати матчів 30 туру Ліги 1
#Клермон, #Ланс, #Нант, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

20 квітня у 30 турі французької Ліги 1 відбулися 2 поєдинки.

Нант вдома розгромно поступився Ренну. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гостей. Гравці Нанту провалили другий тайм поєдинку. 

Ланс здобув мінімальну перемогу над Клермоном з рахунком 1:0. 

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
30 тур, 20 квітня

Нант - Ренн 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Калімуендо, 0:2 - 76 Буріжо (пен), 0:3 - 90+1 Гуірі

 Ланс - Клермон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Сотока (пен)

Напередодні Ніцца впевнено переграла Лор'ян.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю 5334
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 8429 1
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 12127 2
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 26855 10
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 8067 1
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 4570
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360270
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51394
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26239
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40163
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93232
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108773