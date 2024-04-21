Ренн розгромив Нант, Ланс мінімально переграв Клермон: результати матчів 30 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

20 квітня у 30 турі французької Ліги 1 відбулися 2 поєдинки.

Нант вдома розгромно поступився Ренну. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гостей. Гравці Нанту провалили другий тайм поєдинку.

Ланс здобув мінімальну перемогу над Клермоном з рахунком 1:0.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

30 тур, 20 квітня

Нант - Ренн 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Калімуендо, 0:2 - 76 Буріжо (пен), 0:3 - 90+1 Гуірі

Ланс - Клермон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Сотока (пен)

Напередодні Ніцца впевнено переграла Лор'ян.