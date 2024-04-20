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Вольфсбург здолав Бохум: результати матчів 30 туру Бундесліги

Сьогодні 18:30 91 0
Вольфсбург здолав Бохум: результати матчів 30 туру Бундесліги
#Бохум, #Вольфсбург, #Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

20 квітня у 30 турі німецької Бундесліги відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 20 квітня

Вольфсбург - Бохум 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Вінд

Гайденгайм - Лейпциг 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Шешко, 1:1 - 69 Доведен, 1:2 - 85 Опенда

Гоффенгайм - Боруссія М 4:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Вергхорст, 1:1 - 39 Гак, 2:1 - 58 Премель, 3:1 - 66 Кабак, 3:2 - 78 Гак, 3:3 - 89 Гак, 4:3 - 90+1 Штах

Кельн - Дармштадт 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Кларер, 0:2 - 90+1 Вільгельмссон

20 квітня відбудеться ще один матч Бундесліги:

19:30. Уніон - Баварія

Напередодні Айнтрахт дотиснув Аугсбург у 30 турі Бундесліги.

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