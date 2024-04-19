Президент Металіста 1925: Готовий підписати будь-кого

Президент Металіста 1925 Володимир Носов поділився стратегією харківського клубу до підсилення команди.

Про це функціонер розказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець".

"Я готовий підписати будь-кого, але після того, як у клуба з'явиться система, як у бізнесі. Уяви сам собі банальну бізнесову ситуацію. Є в тебе, наприклад, торгова компанія. У тебе склад працює не дуже. Бухгалтерія працює не дуже. Логістика працює не дуже. Але в тебе суперкрутезний, найкращий у світі Sales. Що з цього вийде? Ну прийде твій Sales до клієнтів, усім усе продасть – і директора, і бухгалтера, і все, що є на складі. А далі що? А далі логістика має бути організована, щоб клієнт залишився задоволеним, щоб післясмак був кайфовий, але цього не відбувається, тому що все інше працює не на рівні. Тому має бути базово все сформовано з високим рівнем якості. Потім після цього ти вже підсилюєш якісь позиції, котрі не дають тобі розгорнутися більш масштабно", - розповів Носов.