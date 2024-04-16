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Скрипник: Дивлюсь у майбутнє позитивно

Сьогодні 18:00 133 0
Скрипник: Дивлюсь у майбутнє позитивно
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - Металіст 1925.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник вважає, що у його команди хороші перспективи, якщо вона гратиме так, як у матчі 24 туру чемпіонату України проти Дніпра-1. 

Своїми думками про цей поєдинок наставник харків’ян поділився на післяматчевій пресконференції. 

"Коли ти поступаєшся і вириваєш нічию на останній хивлині, це, звичайно, позитив, грати проти такої команди як Дніпро-1, яка націлена на єврокубки та медалі. Ми дивимося на себе, мати характер, що ми сьогодні і показали. У першому таймі було дуже складно, ми грали майже без м'яча, а гол Гуцулюка, він не даремно грає у національній збірній, маючи сильні індивідуальні якості.

А за великим рахунком, моментів було мало з обох сторін. Був характер, а стандарти, це шанс п'ятдесят на п'ятдесят, у нас було два гарних моменти, один із яких ми реалізували. На даний момент, це ще не наш рівень, що ми можемо обігрувати Дніпро-1, але якщо будемо проявляти характер, як сьогодні, то дивлюсь у майбутнє позитивно.

Хоча прикро, що знову не перемогли, але чекаємо на перемогу і повинні з нею зустрітися. Сьогодні ми не боялись та грали в футбол, комбінували, а не просто вибивали м'яч", — сказав Скрипник. 

Після 24 турів Металіст 1925 посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Після нічиєї з Дніпром-1 на підопічних Скрипника чекає зустріч з прямим конкурентом по боротьбі за виживання — київською Оболонню. Також до кінця сезону харків’яни зіграють з Кривбасом, Ворсклою, Чорноморцем, Поліссям та Вересом. 

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