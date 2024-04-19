Каземіро: Анчелотті плакав, коли я уходив з Реала

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро згадав, як головний тренер Реала Карло Анчелотті не стримав сліз через відхід гравця з мадридського клубу.

Бразилець поділився історією в програмі El Chiringuito TV.

"Я вирішив поговорити з Карло Анчелотті. Коли я зайшов до його кабінету, він уже знав усе. Я відчинив двері, і коли обернувся, побачив, що Анчелотті плаче. Я сказав йому: "Ти не можеш плакати. Хто завгодно, але не ти".

Він відповів мені: "Каз, я не знаю, чому я плачу, але я дуже тебе люблю і не хочу, щоб ти йшов".

У цей момент я посіяв сумніви. Я зрозумів, як сильно мене полюбили в Реалі. Але я вже дав обіцянку, і моє слово для мене найважливіше", - розповів Каземіро.