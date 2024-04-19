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Челсі слідкує за лідером Баварії Мусіалою

Сьогодні 17:07 112 0
Челсі слідкує за лідером Баварії Мусіалою
Фото: Getty Images
#Баварія, #Манчестер Сіті, #Челсі, #Джамал Мусіала

Джерело - The Guardian.

Челсі проявляє інтерес до свого вихованця Джамала Мусіали, який виступає за Баварію.

Про це повідомляє The Guardian.

Лондонці стежать за німецьким півзахисником та за діями Манчестер Сіті щодо його підписання. Повідомлялося, що Жузеп Гвардіола хоче отримати більшу варіативність в атакувальній лінії.

Нагадаємо, що Мусіала перебував у молодіжній команді Челсі з 2011 по 2019 рік, коли його підписала Баварія. Трансферна вартість Джамала оцінюється в 110 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2026 року. Продовжувати угоду 21-річний німець відмовляється, тому Баварія буде готова розглянути варіант із продажем гравця.

У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник провів за мюнхенців 36 матчів, забив 12 голів та віддав 7 гольових передач.

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