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Друді: Відчуття, немов повернувся у рідний дім

Сьогодні 14:12 87 0
Друді: Відчуття, немов повернувся у рідний дім
#Друді, #Полісся

Джерело - ФК Полісся.

Виконувач обов’язків спортивного директора Полісся Даріо Друді розповів, що він дуже радий повернутися в Україну.

Його слова передає пресслужба клубу.

"З першого дня, як тільки я повернувся в Україну, у мене було таке відчуття, немов я повернувся у рідний дім. До речі, саме тут здійснилася моя мрія — я став головним тренером команди Прем’єр-ліги.

Я приїхав сам, але планую привезти сюди родину. Я хотів би, щоб мої діти зростали в українському середовищі, ходили тут в школу. Щоб ви розуміли, моя дружина знає навіть більше українських слів, аніж я. Їй дуже подобається Україна.

Що ж до війни, то неможливо передати ці емоції, бо коли ти вперше чуєш звук сирени, ракетні обстріли — ти не знаєш, як реагувати, бо це неприродньо. Але, на жаль… На жаль, треба адаптовуватися до цих реалій і розуміти, як себе захистити", — сказав Даріо.

Зазначимо, що аргентиський спеціаліст, який нещодавно приєднався до Полісся, відповідає за залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу команди.

В останньому матчі Української Прем'єр-Ліги житомирський клуб вирвав перемогу над Колосом. Наразі Полісся посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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