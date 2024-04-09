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Екстренер Карпат офіційно став спортивним директором Полісся

Сьогодні 17:00 148 0
Екстренер Карпат офіційно став спортивним директором Полісся
ФК Полісся
#Друді, #Карпати, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Карпат та Зірки Даріо Друді офіційно став виконуючим обов'язки спортивного директора Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Зазначається, що спеціаліст відповідатиме за залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу команди.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги житомирський клуб зміг втримати перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами. 

Завдяки цій перемозі Полісся перервало безвиграшну серію з восьми матчів в УПЛ. Підопічні Сергія Щищенка закріпилися на шостій сходинці турнірної таблиці.

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