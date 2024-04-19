Український тренер очолив російський Челябінськ

Джерело - Чемпіон.

Український футбольний тренер Роман Пилипчук, який був помічником наставника в Олімпіку, Зорі, Кривбасі та донецькому Металурзі, очолив клуб Другої ліги Росії Челябінськ.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі контракту наразі невідомі. До цього він тренував молдавський Шериф, але покинув його за сімейними обставинами.

Це не вперше спеціаліст працюватиме в Росії. У своїй кар'єрі він очолював другу команду Спартака та Ахмат, а також був асистентом тренера в Спартаку, московському Динамо, Целе та Шиннику.