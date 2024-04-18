Трубін — у стартовому складі Бенфіки на матч-відповідь 1/4 Ліги Європи проти Марселя

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.

Про це повідомила пресслужба "орлів" в соцмережах.

Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перший матч чвертьфінального протистояння завершився перемогою Бенфіки (2:1).

Зазначимо, паралельно відбудуться ще 3 матчі, які вирішать долю путівок у півфінал Ліги Європи. Ліверпуль намагатиметься зробити камбек проти Аталанти, чемпіон Німеччини Баєр зіграє з Вест Гемом, а Мілан та Рома виявлять сильнішого в італійському протистоянні.