Трубін — у стартовому складі Бенфіки на матч-відповідь 1/4 Ліги Європи проти Марселя

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.
Про це повідомила пресслужба "орлів" в соцмережах.
Початок матчу - о 22:00 за київським часом.
📋 𝑶 𝑵𝑶𝑺𝑺𝑶 𝑿𝑰!#OMSLB • #UEL pic.twitter.com/fyzhNM0zam— SL Benfica (@SLBenfica) April 18, 2024
Нагадаємо, що перший матч чвертьфінального протистояння завершився перемогою Бенфіки (2:1).
Зазначимо, паралельно відбудуться ще 3 матчі, які вирішать долю путівок у півфінал Ліги Європи. Ліверпуль намагатиметься зробити камбек проти Аталанти, чемпіон Німеччини Баєр зіграє з Вест Гемом, а Мілан та Рома виявлять сильнішого в італійському протистоянні.