Дзакканьї підписав новий контракт з Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Лаціо продовжив співпрацю зі своїм вінгером Маттія Дзакканьї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав новий контракт з клубом, який розрахований до червня 2029 року.

"Я ношу цю футболку з 31 серпня 2021 року і продовжуватиму це робити ще багато років", - сказав Маттія.

Дзакканьї у нинішньому сезоні Серії А забив 4 голи та віддав одну результативну передачу у 23 матчах.

Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.