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06.04.2024 12:08 1473

Дзакканьї підписав новий контракт з Лаціо

Сьогодні 19:40 75 0
Дзакканьї підписав новий контракт з Лаціо
#Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Лаціо продовжив співпрацю зі своїм вінгером Маттія Дзакканьї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав новий контракт з клубом, який розрахований до червня 2029 року.

"Я ношу цю футболку з 31 серпня 2021 року і продовжуватиму це робити ще багато років", - сказав Маттія.

Дзакканьї у нинішньому сезоні Серії А забив 4 голи та віддав одну результативну передачу у 23 матчах.

Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.

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