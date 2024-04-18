Дзакканьї підписав новий контракт з Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Лаціо продовжив співпрацю зі своїм вінгером Маттія Дзакканьї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець підписав новий контракт з клубом, який розрахований до червня 2029 року.
"Я ношу цю футболку з 31 серпня 2021 року і продовжуватиму це робити ще багато років", - сказав Маттія.
🏹🤝🤩#Zac2029 | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/lSvJJ8Pnmq— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 17, 2024
Дзакканьї у нинішньому сезоні Серії А забив 4 голи та віддав одну результативну передачу у 23 матчах.
Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.