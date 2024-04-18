УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу розпочала аудит діяльності за президентства Андрія Павелка, який проводить незалежна компанія AC Crowe Ukraine.

Зазначається, що відтік активів УАФ складає 1 млрд 342 млн 900 тис. грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/послуг.

Наведені дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Андрій Павелко вийшов на свободу. Функціонера відправили в СІЗО на 60 діб 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували. Павелка звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Новим президентом УАФ обрали колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він замінив на посту Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.