Левченко: Лунін дочекався свого часу

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник збірної України і футбольний експерт Євген Левченко задоволений грою українського воротаря Реала Андрія Луніна у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це заявив сам експерт.

"Неймовірно радий за Луніна. Він дочекався свого часу. Наполегливо працював і зараз він витягнув "Реал" проти "Манчестер Сіті". Браво", – написав Левченко.

Неймовірно радий за Луніна. Він дочекався свого часу. Наполегливо працював і зараз він витягнув Реал проти МанСіті. Браво🙏🏽 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 17, 2024

Відзначимо, що в основний і додатковий час команди зіграли унічию 1:1. У післяматчевій серії одинадцятиметрових український воротар Андрій Лунін здійснив два сейви, що дозволило Реалу перемогти та вийти до півфіналу турніру.