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06.04.2024 10:01 1287

Левченко: Лунін дочекався свого часу

Сьогодні 17:12 155 0
Левченко: Лунін дочекався свого часу
#Андрій Лунін, #Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник збірної України і футбольний експерт Євген Левченко задоволений грою українського воротаря Реала Андрія Луніна у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це заявив сам експерт.

"Неймовірно радий за Луніна. Він дочекався свого часу. Наполегливо працював і зараз він витягнув "Реал" проти "Манчестер Сіті". Браво", – написав Левченко.

Відзначимо, що в основний і додатковий час команди зіграли унічию 1:1. У післяматчевій серії одинадцятиметрових український воротар Андрій Лунін здійснив два сейви, що дозволило Реалу перемогти та вийти до півфіналу турніру.

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