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Журналісти дізналися, що тренер воротарів казав Луніну перед серією пенальті

Сьогодні 15:17 329 0
Журналісти дізналися, що тренер воротарів казав Луніну перед серією пенальті
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Relevo.

Тренер воротарів Реала Луїс Льопіс готував Андрія Луніна до того, що хтось з гравців Манчестер Сіті битиме по центру. 

Журналісти іспанського видання Relevo дізналися, які настанови Льопіс давав українцю перед серією пенальті. 

"У Манчестер Сіті є три гравці, які, за нашими підозрами, можуть пробити по центру. Але залишайся на місці лише для одного удару", — сказав Льопіс Андрію. 

Зазначається, що одним із тих, кого "підозрював" тренерський штаб Реала, був Бернарду Сілва. Нагадаємо, Лунін відбив саме його удар, залишившись у центрі воріт. Потім українець здійснив ще один сейв, коли пробивав Маттео Ковачич. 

Також сьогодні стало відомо, що після історичного виступу Луніна у чвертьфіналі ЛЧ Флорентіно Перес нарешті вирішив запропонувати українцю новий контракт

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