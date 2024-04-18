Журналісти дізналися, що тренер воротарів казав Луніну перед серією пенальті

Джерело - Relevo.

Тренер воротарів Реала Луїс Льопіс готував Андрія Луніна до того, що хтось з гравців Манчестер Сіті битиме по центру.

Журналісти іспанського видання Relevo дізналися, які настанови Льопіс давав українцю перед серією пенальті.

"У Манчестер Сіті є три гравці, які, за нашими підозрами, можуть пробити по центру. Але залишайся на місці лише для одного удару", — сказав Льопіс Андрію.

Зазначається, що одним із тих, кого "підозрював" тренерський штаб Реала, був Бернарду Сілва. Нагадаємо, Лунін відбив саме його удар, залишившись у центрі воріт. Потім українець здійснив ще один сейв, коли пробивав Маттео Ковачич.

Також сьогодні стало відомо, що після історичного виступу Луніна у чвертьфіналі ЛЧ Флорентіно Перес нарешті вирішив запропонувати українцю новий контракт.