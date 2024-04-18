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Без Арсенала: стали відомі всі учасники клубного ЧС від Європи

Сьогодні 09:25 130 0
Без Арсенала: стали відомі всі учасники клубного ЧС від Європи
#Арсенал (Лондон), #Клубний чемпіонат світу, #РБ Зальцбург

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр ЗІнченко, після поразки від Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів втратив можливість кваліфікуватися на клубний чемпіонат світу-2025.

Останньою командою від Європи став австрійський Зальцбург.

Європейські учасники клубного ЧС

  • Манчестер Сіті
  • Челсі
  • Реал
  • Баварія
  • Боруссія Дортмунд
  • Інтер
  • Ювентус
  • ПСЖ
  • Бенфіка
  • Порту
  • Атлетико Мадрид
  • Зальцбург

За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше ніж дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.

Варто зазначити, що клубний ЧС пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

Раніше стало відомо, що Барселона не змогла кваліфікуватися на турнір.

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