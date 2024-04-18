Без Арсенала: стали відомі всі учасники клубного ЧС від Європи

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр ЗІнченко, після поразки від Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів втратив можливість кваліфікуватися на клубний чемпіонат світу-2025.

Останньою командою від Європи став австрійський Зальцбург.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD — FIFA (@FIFAcom) April 17, 2024

Європейські учасники клубного ЧС

Манчестер Сіті

Челсі

Реал

Баварія

Боруссія Дортмунд

Інтер

Ювентус

ПСЖ

Бенфіка

Порту

Атлетико Мадрид

Зальцбург

За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше ніж дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.

Варто зазначити, що клубний ЧС пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

Раніше стало відомо, що Барселона не змогла кваліфікуватися на турнір.