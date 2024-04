Без Арсенала: стали відомі всі учасники клубного ЧС від Європи

Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр ЗІнченко, після поразки від Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів втратив можливість кваліфікуватися на клубний чемпіонат світу-2025.

Останньою командою від Європи став австрійський Зальцбург.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD