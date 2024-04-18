Без Арсенала: стали відомі всі учасники клубного ЧС від Європи

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр ЗІнченко, після поразки від Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів втратив можливість кваліфікуватися на клубний чемпіонат світу-2025.
Останньою командою від Європи став австрійський Зальцбург.
Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏— FIFA (@FIFAcom) April 17, 2024
As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD
Європейські учасники клубного ЧС
- Манчестер Сіті
- Челсі
- Реал
- Баварія
- Боруссія Дортмунд
- Інтер
- Ювентус
- ПСЖ
- Бенфіка
- Порту
- Атлетико Мадрид
- Зальцбург
За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше ніж дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.
Варто зазначити, що клубний ЧС пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.
Раніше стало відомо, що Барселона не змогла кваліфікуватися на турнір.