Артета: Не можу знайти правильних слів

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета не зміг знайти правильні слова після поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Слова коуча "канонірів" наводить Фабріціо Романо.
"Дійсно розгромлена гримерка. Ми розчаровані. Я не можу знайти правильних слів. Це той момент, коли ми повинні бути поруч з гравцями і підтримувати їх, тому що саме вони допомогли нам пройти цей шлях, — сказав Артета.
Для Арсенала ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, в попередньому турі чемпіонату Англії Зінченко та компанія вдома поступилися Астон Віллі.