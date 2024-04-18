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06.04.2024 09:54 903

Артета: Не можу знайти правильних слів

Сьогодні 01:17 46 0
Артета: Не можу знайти правильних слів
#Мікель Артета, #Баварія, #Ліга чемпіонів, #Арсенал Лондон

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не зміг знайти правильні слова після поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Слова коуча "канонірів" наводить Фабріціо Романо. 

"Дійсно розгромлена гримерка. Ми розчаровані. Я не можу знайти правильних слів. Це той момент, коли ми повинні бути поруч з гравцями і підтримувати їх, тому що саме вони допомогли нам пройти цей шлях, — сказав Артета. 

Для Арсенала ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, в попередньому турі чемпіонату Англії Зінченко та компанія вдома поступилися Астон Віллі

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