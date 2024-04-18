Артета: Не можу знайти правильних слів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не зміг знайти правильні слова після поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова коуча "канонірів" наводить Фабріціо Романо.

"Дійсно розгромлена гримерка. Ми розчаровані. Я не можу знайти правильних слів. Це той момент, коли ми повинні бути поруч з гравцями і підтримувати їх, тому що саме вони допомогли нам пройти цей шлях, — сказав Артета.