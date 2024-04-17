Баварія та Арсенал оголосили стартові склади: чи зіграє Зінчнеко?

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади Баварії та Арсенала на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко опинився на лаві запасних.

Баварія: Ноєр (К), Мазрауї, Де Лігт, Даєр, Кімміх, Горетцка, Лаймер, Мусіала, Геррейро, Сане, Кейн.

Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Кім, Чупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.

Арсенал: Рая, Томіясу, Саліба, Габріель, Вайт, Райс, Жоржиньйо, Едегор (К), Мартінелілі, Гаверц, Сака.

Запасні: Ремсдейл, Гайн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківіор, Троссард, Вієйра, Нельсон, Ель-Ненні, Зінченко.

Нагадаємо, перший матч завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2. Нвпередодні стали відомі два перші півфіналісти Ліги чемпіонів.