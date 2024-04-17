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Баварія та Арсенал оголосили стартові склади: чи зіграє Зінчнеко?

Сьогодні 21:01 187 0
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади Баварії та Арсенала на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів. 

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко опинився на лаві запасних. 

Баварія: Ноєр (К), Мазрауї, Де Лігт, Даєр, Кімміх, Горетцка, Лаймер, Мусіала, Геррейро, Сане, Кейн. 

Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Кім, Чупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович. 

Арсенал: Рая, Томіясу, Саліба, Габріель, Вайт, Райс, Жоржиньйо, Едегор (К), Мартінелілі, Гаверц, Сака. 

Запасні: Ремсдейл, Гайн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківіор, Троссард, Вієйра, Нельсон, Ель-Ненні, Зінченко. 

Нагадаємо, перший матч завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2. Нвпередодні стали відомі два перші півфіналісти Ліги чемпіонів

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