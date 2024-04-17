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Шовковський назвав гравця, який не виправдовує очікування тренерського штабу

Сьогодні 21:11 226 0
Шовковський назвав гравця, який не виправдовує очікування тренерського штабу
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Караваєв, #Олександр Шовковський

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

Олександр Караваєв втратив місце у стартовому складі Динамо, оскільки наразі він перебуває трохи не в тих кондиціях, на які розраховує тренерський штаб Олександра Шовковського. 

Про це головний тренер "біло-синіх" розповів на пресконференції після перемоги над Минаєм (3:1). 

"У нас в команді 24 польових гравці та чотири воротарі. Кожен у тренувальному процесі доводить свої претензії на те, щоб грати у стартовому складі. На сьогоднішній день Олександр перебуває трохи не в тих кондиціях, на які ми розраховуємо.

Але він в обоймі. Я розглядав можливість випустити його на поле у цій грі. Але якби я не випустив у старті Тимчика, то не зміг би взагалі розраховувати на нього у цьому матчі", — сказав Шовковський. 

Востаннє Караваєв виходив на поле ще 31 березня у матчі проти Ворскли. Нещодавно Олександр став гостим програми "Небезпечна передача", на якій заявив, що повністю впевнений у виході збірної України з групи на Євро-2024

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