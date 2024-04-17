Шовковський назвав гравця, який не виправдовує очікування тренерського штабу

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

Олександр Караваєв втратив місце у стартовому складі Динамо, оскільки наразі він перебуває трохи не в тих кондиціях, на які розраховує тренерський штаб Олександра Шовковського.

Про це головний тренер "біло-синіх" розповів на пресконференції після перемоги над Минаєм (3:1).

"У нас в команді 24 польових гравці та чотири воротарі. Кожен у тренувальному процесі доводить свої претензії на те, щоб грати у стартовому складі. На сьогоднішній день Олександр перебуває трохи не в тих кондиціях, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі. Я розглядав можливість випустити його на поле у цій грі. Але якби я не випустив у старті Тимчика, то не зміг би взагалі розраховувати на нього у цьому матчі", — сказав Шовковський.

Востаннє Караваєв виходив на поле ще 31 березня у матчі проти Ворскли. Нещодавно Олександр став гостим програми "Небезпечна передача", на якій заявив, що повністю впевнений у виході збірної України з групи на Євро-2024.