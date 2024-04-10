Головне
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Сьогодні 19:47 1675
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Сьогодні 17:56 19354 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Сьогодні 14:30 458
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Сьогодні 12:30 551
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:00 1888 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Сьогодні 10:49 295
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 09:51 319
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Сьогодні 08:58 307
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 07:39 1005
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 332
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:30 254
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:46 208
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 01:33 331
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 00:56 208
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 922

З групи виходимо точно: Караваєв упевнениий в успіху збірної України на Євро-2024

Сьогодні 21:45 134 0
З групи виходимо точно: Караваєв упевнениий в успіху збірної України на Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Олександр Караваєв, #Євро-2024

Джерело - Мамахихотала.

Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв упевнений, що національна команда проб’ється у плей-оф Євро-2024. 

Своїми очікуваннями від виступу "жовто-синіх" на континентальній першості Караваєв поділився в ході програми "Небезпечна передача". 

"Дуже високі. Мінімум — вихід з групи, а там вже буде стадія з одного матчу, на вибування — тобто це вже зовсім інший контекст гри, тому що ти вже не рахуєш залікові бали і треба показувати все в одному матчі. Тому я думаю, що з групи виходимо точно, я так вважаю. Далі будемо дивитися по суперниках", — сказав Караваєв. 

Нагадаємо, на Євро-2024 команда Сергія Реброва зіграє в одному квартеті зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунією. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 16776 2
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 14118
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21871
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів 12689 2
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 26098 2
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 19354 4
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99133
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81853
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98713
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35284 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57647 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48290 1