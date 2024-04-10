З групи виходимо точно: Караваєв упевнениий в успіху збірної України на Євро-2024

Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв упевнений, що національна команда проб’ється у плей-оф Євро-2024.

Своїми очікуваннями від виступу "жовто-синіх" на континентальній першості Караваєв поділився в ході програми "Небезпечна передача".

"Дуже високі. Мінімум — вихід з групи, а там вже буде стадія з одного матчу, на вибування — тобто це вже зовсім інший контекст гри, тому що ти вже не рахуєш залікові бали і треба показувати все в одному матчі. Тому я думаю, що з групи виходимо точно, я так вважаю. Далі будемо дивитися по суперниках", — сказав Караваєв.