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Легендарний Ромаріо вирішив відновити кар'єру у віці 58 років

Сьогодні 19:41 91 0
Легендарний Ромаріо вирішив відновити кар'єру у віці 58 років

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Барселони та збірної Бразилії Ромаріо ухвалив рішення відновити кар'єру гравця та буде виступати за бразильську Америку.

Про це легендарний бразилець повідомив у своїх соцмережах.

"Офіційно зареєстровано. Я готовий допомогти моїй дорогій Америці у кількох матчах, а також, звичайно, втілити в життя свою мрію та розділити поле із сином", — написав Ромаріо.

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Публикация от Romário (@romariofaria)

Нагадаємо, що бразилець в січні цього року став президентом клубу Америка, за який виступає його син. Отже, Ромаріо буде поєднувати гру на футбольному полі з адміністративною діяльністю.

Зазначимо, клуб виступає у другому дивізіоні чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро.

Ромаріо – чемпіон світу-1994 у складі збірної Бразилії. За "Селесао" він відіграв 70 матчів та забив 55 м’ячів. Після закінчення кар'єри футболіста з 2015 по 2023 рік був сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро.

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